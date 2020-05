Moradores do Loteamento Sunville 2 em Jequié pedem a presença da polícia militar

Moradores do Loteamento Sunville 2 entraram em contato com a nossa redação, pedindo “SOCORRO” a polícia militar. Segundo relatos de alguns moradores, todos os domingos no início da manhã e no final da tarde, Dezenas de jovens com motocicletas vão para o final do Loteamento, para praticar manobras perigosas com as motocicletas.

Segundo relatos, são adolescentes e adultos fazendo as “acrobacias”, e sem nem um tipo de equipamento de segurança. muitos deles fazem ingestão de bebida alcoólica e pilotam perigosamente as motocicletas.

Os moradores pedem aos policiais do 19º BPM de Jequié, que se façam presentes na localidade todos os domingos para tentar coibir essas práticas inadequadas no local, antes que aconteça algo pior.

