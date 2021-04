Moradores do Loteamento Sunville reclamam que estão querendo esvaziar lago e degradar Meio Ambiente

Moradores do Loteamento Sunville, procuraram nossa reportagem na data de ontem (27), segundo informações dos moradores do referido loteamento, máquinas e tratores chegaram ao local e fizeram uma grande “vala”, para esvaziar uma local que existe no local há vários anos. Os moradores ainda falam, que na referida lagoa, existem peixes como traíra, tilápia entre outros. No local seria construído um condomínio, a prefeitura por sua vez, diz que a lagoa é artificial e se formou na construção do referido loteamento. Dezenas de moradores chegaram no momento em que as máquinas estavam esvaziando a lagoa e acabaram impedindo a finalização do serviço.

A diretoria do meio ambiente do município e alguns vereadores de Jequié, se prontificaram a colaborar com a preservação do local. Vamos aguardar o desenrolar da situação, que já faz alguns meses que estão tentando esvaziar a lagoa e os moradores estão resistindo a ação.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários