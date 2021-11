Moradores do “Porto da Barragem de Pedra” em Jequié, pedem retorno do ônibus coletivo para localidade; ASSISTA

Não é de agora que os moradores que residem na localidade conhecida como “Porto da Barragem de Pedras” em Jequié, estão reclamando e pedindo que o ônibus suba até a localidade para levar moradores ou buscar os mesmos. Segundo informações que a redação do Jequié Urgente recebeu dos próprios moradores, é de que a empresa Rio de Contas, alegou que teria muitos buracos no local e que haveria risco de acidentes. Pois bem, como as imagens mostram, a Prefeitura de Jequié enviou máquinas e fizeram um reparo no local, tapando os buracos e inclusive alargando um pouco mais a estrada.

Mesmo Assim, os moradores dizem que a empresa de ônibus ainda se recusa a enviar os veículos. Que vão até a “Ruinha”, que fica pelo menos a 02 KM do “Porto”. São dezenas de famílias que precisam vim para Jequié fazer compras, fazer exames ou até mesmo comprar remédios. Pessoas idosa, grávidas e crianças. Pedimos a compreensão da direção da Auto Viação Rio de Contas, que coloquem o ônibus para ir até o porto e atender a esses Jequieenses.

