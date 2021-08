Moradores do residencial Campo Belo pedem contêiner para armazenamento de lixo

Moradores do residencial Campo Belo, fundos do Complexo policial, entraram em contato com a nossa redação, e eram um pedido para a Secretaria de Serviços públicos, um contêiner para que seja armazenado o lixo de dezenas de moradores da localidade. Os moradores informaram que colocado uma estrutura metálica e toneis no local, mas, que ainda é pouco para a quantidade de lixo que é deixado pelos moradores.

