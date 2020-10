Moradores do Residencial Segredo em Jequié pedem policiamento ostensivo

Vários moradores do Residencial Segredo, no Curral Novo, tem nos enviados constantemente denúncias de assaltos na localidade. Segundo informações dos moradores, na noite de ontem (07), mais um assalto acabou vitimando uma moradora. Ela estava chegando do trabalho na garupa de uma moto – taxi, quando dois elementos em outra moto abordaram o moto – taxi e anunciaram o assalto. Levando da mulher todo o seu salário do mês, celular e objetos pessoais.

Os assaltos vem acontecendo com frequência e sempre é praticado por elementos armados em uma motocicleta. Pedimos ao comando do 19º BPM, que envie viaturas para uma ronda ostensiva, sempre no final da tarde início de noite. Para tentar coibir a ação de bandidos na localidade.

