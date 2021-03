Moradores do residencial Segredo pedem reposição de lâmpadas em postes

Moradores da Rua L, Quadra Q, Residencial Segredo no Curral Novo. Os moradores nos informaram, que já há vários meses a não só a referida rua, mas também outras do residencial estão as escuras.

Sabemos que a demanda por reposição de lâmpadas em Jequié, é grande, mas, no residencial segredo está a muito tempo precisando de uma atenção maior. Tanto as ruas, quanto a entrada do referido residencial. Que inclusive, está gerando assaltos na localidade.

