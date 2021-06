Moradores do Santo Antônio em Florestal apelam para prefeito de Jequié que arrume as estradas

Na manhã de hoje (07), nossa reportagem foi até a região do Santo Antônio, em Florestal. Onde visitamos vários moradores da localidade, que estão sofrendo com as estradas. As máquinas da prefeitura de Jequié, estão na região de florestal, e não chegaram ainda na região do Santo Antônio. Os moradores estão temerosos que o prefeito de Jequié retire as máquinas do local e não arrume as estradas que ligam Florestal ao Santo Antônio.

Muitos trabalhadores plantam Cacau e Banana, e nos informaram que a produção chega a perder, por causa que não tem como entrar carro para pegar os produtos. Apelamos aqui, em nome de todos moradores do local, para que o prefeito de Jequié, Zé Coca, autorize as máquinas a arrumar aquelas estradas e ajude a amenizar o sofrimento dos moradores. Inclusive, o próprio Zé Coca, já foi na localidade em campanha política para prefeito de Jequié. Aquela região chove bastante, e até para subir a pé, da trabalho.

