Moradores do São Judas Tadeu estão pedindo “SOCORRO” a prefeitura de Jequié

Moradores do Bairro São Judas Tadeu estão revoltados com a situação que se encontra várias ruas daquele bairro. Carros quebrando em via pública por causa dos buracos e moradores sem poder tirar o veículo da garagem da residência por causa das “crateras”, são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores.

As fotos em questão são de apenas algumas ruas do bairro, a rua Graciliano Gonçalves Silva, rua próximo ao supermercado do Rick. Ainda em 2019 foi aberta licitação na ordem de quase 4 Milhões de reais para pavimentação de algumas ruas do São Judas Tadeu.

Sabemos que essa pavimentação não vai ser para o bairro todo, contra partida, a prefeitura municipal de Jequié, deveria pelo menos dar manutenção nas ruas mais “acabadas” daquele bairro.

Esperamos que os moradores do bairro São Judas Tadeu não precisem tomar a medida extrema de alguns moradores de Jequié, que etão fazendo a manutenção da rua com recursos próprios. O dever é do poder público, mas o povo está cansado de esperar e continua tudo como antes, no quartel de Abrantes!

