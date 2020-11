Moradores do São Judas Tadeu revoltados com obra inacabada de drenagem e pavimentação

Moradores do bairro São Judas Tadeu nos enviaram fotografias, onde mostram o serviço que foi iniciado pela CONDER e até hoje não foi terminado. O serviço de pavimentação e drenagem de algumas ruas do bairro foi abandonado, e já nas primeiras chuvas que caíram em Jequié, danificou o que era pra ser o local de drenagem. Nas placas indicativas, mostram que a obra foi orçada em mais de 3.890.719.51 (TRÊS MILHÕES OITOCENTOS E NOVENTA MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS). A obra foi iniciada em Janeiro de 2020 e teria termino em Julho de 2020, mas até o momento o que se ver é uma obra mal feita e inacabada, que ao invés de levar tranquilidade aos moradores, esta trazendo dor de cabeça. O local que seria o canteiro de obras, está totalmente abandonado com muito mato e sujeira. Até o momento ninguém do estado falou nada sobre o porque a obra não teve continuidade e quando será terminada. Fotos: Leitor Jequié Urgente

Comentários no Facebook:

Comentários