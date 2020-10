Moradores dos residenciais Cachoeirinha 03 e 04 pedem manutenção nas ruas

Moradores dos residenciais Cachoeirinha 03 e 04, pedem para que seja feita uma manutenção na via principal que dá acesso aos residenciais. Segundo os mesmos, dentro dos residenciais, as ruas também estão na sua maioria danificadas e prejudicando as pessoas que tem carro na localidade. Segundo informou o prefeito interino Hassan Iossef no ultimo dia (24), um calendário foi aberto com o mutirão de limpeza para os conjuntos habitacionais da cidade. no calendário, o conjunto habitacional Cachoeirinha, está programado para acontecer o mutirão próximos dias 09, 10 e 11 de novembro.

