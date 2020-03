Moradores e Motorista reclamam de entulho deixado no meio da rua no Joaquim Romão

Moradores enviaram para nossa redação foto de um entulho que se encontra na rua Nilo Peçanha Próximo à Avenida Santa Luzia. Segundo informações, já houve acidente no local com motocicletas e até pessoas com bicicletas já bateram no entulho durante a noite. O que se pode observar, é que o entulho tem até resto de construção civil. Que esse entulho seja retirado do local para evitar maiores transtornos naquela localidade.

