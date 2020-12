Moradores em situação de rua participaram de um Jantar especial em Jequié

”Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me acolhestes.” Essa passagem da bíblia (Matheus 25:35) inspira o professor Aroldo Brito e a equipe do Projeto Sopa Solidária desde 2015. Ontem 21/12 realizaram um jantar de confraternização com os moradores em situação de rua de Jequié. Na oportunidade foram distribuídos presentes arrecadados pelos voluntários.



O jantar foi realizado no Centro de Abastecimento Vicente Grilo e contou com a participação de 35 moradores em situação de rua. Contato para ajudar o projeto

AROLDO BRITO 073 98871 5484

