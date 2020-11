Moradores não colaboram e jogam lixo em terreno na Rua Costa Brito

Um terreno que fica na rua Costa Brito, Centro de Jequié, esta se tornando em um deposito de lixo. Segundo informações, algumas pessoas não colaboram que acabam jogando lixo no local. Moradores nos informaram, que o caminhão da empresa LOCAR retira todo o material e pouco tempo depois o local já esta com lixo outra vez. Esperamos que as pessoas colaborem com a empresa de coleta e não joguem lixo e até entulho no local.

