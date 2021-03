Moradores não ficam satisfeitos com a “limpeza” da Lagoa do Derba e chamam nossa reportagem

Durante essa semana a prefeitura de Jequié divulgou em suas redes sociais, uma limpeza que estaria sendo feita na Lagoa do Derba, na rua Antônio brandão, Bairro do Jequiezinho. Pois bem, não demorou muito para terminar a tal “limpeza”, e os moradores nos ligarem indignados de como foi feito serviço na Lagoa do Derba. Segundo os moradores, uma máquina apenas tirou o mato e o lixo próximo a lago e não foi feita realmente uma limpeza como deveria. Não é de hoje, que essa Lagoa do Derba vem recebendo promessas e mais promessas. Passa ano, entra ano e só promessa. Até já chegaram a apresentar projetos de revitalização para o local. Mas, o que sempre vem acontecendo, é apenas um paliativo para que os moradores não continuem vivendo de promessas. O mesmo acontece com a Avenida Cesar Borges, sempre projetos, ideias e promessas. Mas até a data de hoje (11), nada de concreto nem para a Avenida Cesar Borges e nem para a Lagoa do Derba. Enquanto isso, o povo continua esperando pacientemente.

