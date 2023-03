Moradores pedem ampliação da rede de esgoto para serem beneficiados pelo concreto em rua no Loteamento Sol Nascente; ASSISTA

A prefeitura de Jequié fez algo que até esta ultima semana seria impossível de se ver na Rua Wanderly Malta Veiga, Loteamento Sol Nascente no Joaquim Romão. Ver a referida rua pavimentada. A prefeitura de Jequié, realizou um sonho antigo dos moradores, mas, para algumas outras dezenas de moradores, o sonho continuou apenas sendo um sonho. Tudo porque na localidade, dezenas de residências não possuem esgotamento sanitário, e por isso, a prefeitura do município ficou impossibilitada de prosseguir com a obra, não só na Wanrderly Malta, Veiga, como outras ruas do Bairro.

A reportagem do Jequié Urgente foi acionada, e conversamos com alguns moradores, que pedem para que a embasa, der continuidade a rede de esgotamento sanitário, que alguns moradores, falta poucos metros para chegar a rede geral. Depois desse projeto de concretagem em ruas da cidade de Jequié, percebemos a quantidade de residências que não tem esgotamento sanitário no município. Esperamos que uma equipe da Embasa, vá a Rua Wanderly Malta Veiga, e faça um levantamento desta obra, para que a concretagem der continuidade e assim os moradores possam realizar este sonho por completo. E esperamos também que os Vereadores, que agora, estão querendo ser o “Pai da Criança”, cobrem da Embasa uma resposta. Assista a reportagem completa logo a baixo.

Comentários no Facebook:

Comentários