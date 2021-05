Moradores pedem limpeza de canal e dizem que estão abandonados na Rua João Costa Joaquim Romão

Estivemos na manhã de ontem (18), na Rua João Costa, Joaquim Romão, onde moradores nos relataram muito sofrimento e aflição, principalmente em épocas de chuvas. Um canal de água pluvial que vem do Alto da Bela Vista e segue até o local chamado Manga de Elza, há vários anos está sem a devida manutenção. Em alguns locais onde passa este canal até que gestores anteriores, já fizeram a limpeza, mas, tem locais a exemplos da Rua João Costa, que moradores tem que conviver com o medo, sujeira e muito foco do mosquito da dengue. Conversamos com alguns moradores, que pediram socorro ao prefeito de Jequié, para que através da Secretaria de Obras do município, envie homens e façam uma limpeza no referido canal, principalmente na na Rua João Costa, onde moradores estão sofrendo. Assista a entrevista que fizemos com alguns moradores.

