Moradores pedem limpeza de canal e melhorias na 2° Travessa Duque de Caxias no Joaquim Romão

Na manhã de hoje (05), nossa reportagem esteve na 2° Travessa Duque de Caxias, Joaquim Romão, próximo ao Colégio Milton Santos. Onde moradores pedem que a prefeitura tenha uma atenção maior com a rua. Muito mato pela rua, e uma canal de água pluvial, onde um caminhão passou pelo local e acabou quebrando uma das Lajes que cobre o canal.

Já há quase dois meses a rua Caramuru está interditada por conta disso. Além desse problema, foi também nos relatado que o canal tem muita areia, e com a época de chuvas está chegando, os moradores estão temerosos em que as águas invadam as residência. Esperamos que a prefeitura envie homens e máquinas, façam a limpeza do referido canal, e façam também uma limpeza na rua.

