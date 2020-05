Moradores pedem limpeza de terreno no Alto do Cemitério

Um terreno localizado na Rua José Borges da Silva no Alto do Cemitério, tem tirado o sossego dos moradores. Segundo informações, muito mato, sujeira e lixo tem sido um ambiente perfeito para as muriçocas que tem tirado o sono dos moradores.

Uma outra preocupação constante é com a proliferação do mosquito da dengue, pois, devido a quantidade de lixo no local, existe muitas “vasilhas” plásticas que acabam juntando água e sendo um ambiente perfeito para o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários