Moradores pedem limpeza e uma atenção maior no Parque do Sol e Jardim Eldorado

Moradores do Loteamento Jardim Eldorado, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, e pediram para que a prefeitura de Jequié, enviasse homens para fazer uma limpeza no local, e que também fosse colocado um contêiner para que as pessoas possam depositar o lixo das residência. Depois das chuvas, o mato cresceu muito rápido no local. Em contato com o Secretário de Serviços Públicos, Helder da Agrorural, o mesmo nos informou que vai enviar uma equipe para fazer a limpeza no local e verifica as outras demandas dos moradores.

