Moradores da Rua Nilo Peçanha no Joaquim Romão, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente e pediram uma limpeza geral no local. Segundo os próprios moradores, o local esta cheio de mato e sujeira. A Rua Nilo Peçanha, fica próximo a Avenida Santa Luzia e Largo da Feirinha, Joaquim Romão.

