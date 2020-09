Moradores pedem manutenção na rua Professora Faraildes Santos

Recebemos uma fotografia de um dos maradores da rua Faraildes Santos, que fica próximo a Avenida Cesar Borges, fundos do Posto Borda da Mata. Segundo informações do moradores, veículos chegam a ficar atolado em um determinado local da rua, devido a lama que fica no local.

Os moradores pedem para que a secretária de serviços públicos do município, jogue um cascalho no local, para que evite o transtorno que vem ocorrendo no local. Foto: Leitor Jequié Urgente

