Moradores pedem melhorias para a rua Sebastião Azevedo no Brinco de Ouro

Algumas ruas no Bairro Brinco de Ouro, estão sendo sendo contempladas com o tão sonhado asfalto. Os moradores de algumas ruas cobram da prefeitura de Jequié, que faça melhorias, até mesmo com o asfalto. A exemplo da Rua Sebastião Azevedo e Rua Eliel Cerqueira. Segundo os moradores, as ruas estão ficando intransitáveis e o asfalto está passando ao lado. Várias ruas em Jequié estão recebendo a camada asfáltica, não sabemos como é feita a escolha dos bairros e suas referidas ruas, que vão ser contempladas com o benefício.

