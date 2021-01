Moradores pedem para prefeitura de Jequié que melhore acesso a residenciais na cidade

Não é de hoje que recebemos diversos pedidos, para chamar a atenção da prefeitura de Jequié, a respeito de uma via que da acesso aos residenciais, Parque do Sol, Ouro verde, Jardim Eldorado, ao bairro Vovó Camila, entre outras localidades. As pessoas que passam por ali, reclamam do matagal que toma conta do local. A noite, várias pessoas utilização o acesso, onde inclusive, algumas delas já foram vítimas e assalto, devido a escuridão, pois não existe poste de iluminação elétrica na via. Quando chove na cidade, as pessoas que não tem transporte, ficam impossibilitadas de passar na via, porque o local fica totalmente inundada.

O que as pessoas querem, é que a prefeitura de Jequié, faça um esforço e ilumine a via, como também melhore o acesso aos residencias que é usado por milhares de pessoas diariamente.

