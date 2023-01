Moradores pedem para que não joguem lixo em via no Jequiezinho e solicitam contêiner a prefeitura de Jequié

Moradores da Rua Almeida Castro, Jequiezinho. Próximo ao Portão do condomínio Ouro Verde. Estão pedindo para a Secretaria de Serviços Públicos do município de Jequié, uma contêiner para armazenar o lixo doméstico das casa da vizinha. Segundo informações, algumas pessoas acabam jogando entulho e resto de construção no local. Com a colocação do Contêiner, os moradores esperam que estas pessoas, parem de jogar entulho na localidade.

