Moradores pedem para Secretaria de Serviços Públicos de Jequié colocar um contêiner para coleta de lixo

Dezenas de moradores do Condomínio Primavera, ” antigo sítio de Walter Sampaio”, entraram em contato com a nossa redação, para relatar uma situação que está realmente ficando complicada. Em frente ao referido Condomínio, pessoas tem jogado lixo com frequência, e tem atraído muitos animais, entre eles Urubus, que bagunçam todo o lixo e deixam o local bastante sujo. Como a prefeitura de Jequié, através da secretaria de serviços públicos, vem instalando contêineres por várias localidade de Jequié, os moradores pedem para que o secretário Helder da Agrorural, ajude aquela população e coloque também o referido contêiner, que só assim vai atender os moradores do Primavera e de outras localidades.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários