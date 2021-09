Moradores pedem que a Embasa arrume “Boca de Lobo”, quebrada na Rua do Sal

Moradores da Rua do Sal, Jequiezinho, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, e pedindo que a Embasa vá até o local e faça conserto de uma “boca de lobo”, que está quebrada já há vários dias. Segundo informações de moradores, veículos tem caído no referido buraco, principalmente durante a noite. esperamos que a Embasa solucione o mais rápido possível este problema na Rua do Sal Jequiezinho.

