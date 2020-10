Moradores pedem que Embasa coloque massa asfáltica onde foi retirado para obra na Professora Virgínia

Na tarde de hoje (06), um morador da Rua Professora Virgínia, Jequiezinho, próximo ao Convento, nos enviou uma foto onde mostra um local na rua que, segundo o mesmo foi retirada a massa asfáltica pela Embasa para uma obra na tubulação de água e não foi recolocado no local.

A Rua Professora Virgínia, foi asfaltada há poucos dias e já esta com essa deficiência. Sabemos que as obras da Embasa são necessárias na tubulação de água e esgoto da cidade. O que não pode é retirar o asfalto ou pavimentação da rua, e demorar dias para refazer. A prefeitura de Jequié, tem que ter uma fiscalização mais rígida, a respeito dessas referidas obras da Embasa no município. Que seja feita a obra, mas que também seja feito o serviço de recolocação de asfalto ou pavimentação que por ventura existia no local.

