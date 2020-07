Moradores pedem reposição de lâmpadas na rua Baixa do Bonfim

Moradores da rua Baixa do Bonfim, logo após o Parque de Exposições, nos enviaram a fotografia da rua que segundo eles, está as escuras. Tudo porque foi feito a reposição de alguns postes, e os “braços”, de lâmpadas não foram recolocados. E com isso a rua permanece totalmente as escuras.

A rua Baixa do Bonfim, fica próximo a rua que da acesso ao Conjunto Penal de Jequié. Esperamos que o setor de serviços públicos ouça a voz dos moradores daquela localidade. Foto: Leitora blog J Urgente

