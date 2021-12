Moradores pedem requalificação de Praça próximo a Creche Juju Borges no Jequiezinho

Moradores da Rua Amazonas, Jequiezinho, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, e enviaram fotos e vídeo da situação de uma Praça que fica bem em frente a Creche Juju Borges. Os moradores nos informaram que faz muito tempo que o local passou por algum tipo de limpeza. Recentemente o prefeito de Jequié, anunciou que irá ser construída várias Praças na cidade com o projeto ” Praça Nova”. Várias praças em bairros da cidade precisam realmente de uma revitalização. A respeito da Praça em questão, a redação do Jequié Urgente entrou em contato com O secretário de Serviços Públicos de Jequié, Helder da Agrorural, e o mesmo nos informou que irá mandar homens da empresa LOCAR, fazem uma limpeza geral.

