Moradores pedem retirada de barracas abandonadas na Avenida Arthur Moraes em Jequié

Nossa reportagem foi solicitada na Avenida Arthur Moraes, Jequiezinho, onde moradores reclamam de dezenas de barracas que eram utilizadas na ” feirinha do Jequiezinho”, e que agora estão abandonadas em um terreno na localidade. Segundo informações dos moradores, depois que foi feita a entrega de barracas novas para os feirantes, pelo governo do estado, as antigas ficaram abandonadas, e com isso está levando transtorno e o aparecimento de ratos e animais peçonhentos nas residências.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários