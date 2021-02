Moradores da rua Belo Horizonte, bairro São Luis. Pedem a retirada muito lixo que se encontra no local. Segundo informações, já faz alguns meses que não é feita a coleta no local. A rua Belo Horizonte, fica no bairro São Luis, fundo do Corpo de Bombeiros.

