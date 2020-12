Moradores pedem uma atenção maior com o Loteamento Betaville em Jequié

Moradores do Loteamento Betaville em Jequié, entraram em contato com a nossa redação, pedindo uma atenção maior com aquele Loteamento, que segundo os moradores, várias ruas estão ficando intransitáveis devido a grande quantidade de buracos e durante a noite a escuridão toma conta do local. Em Jequié, vários Loteamentos são feitos e muitos deles sem infraestrutura alguma. E com o passar do tempo, quem sofre são os moradores que acabam pagando uma conta que não os pertence.

