Moradores pedem uma limpeza na Praça da Cidade Nova

Nossa reportagem esteve no final da manhã de hoje (22), na Praça da Cidade Nova, onde constatamos que realmente precisa de uma limpeza. No local também está instalada uma academia ao ar livre, mas, as condições dos equipamentos está realmente precária. Alguns equipamentos estão quebrados, expondo pedaços de ferro enferrujados que podem causar um acidente a qualquer momento. Pedimos que a prefeitura envie homens para uma limpeza no local, ou até mesmo uma manutenção em alguns aparelhos de ginástica existente na localidade.

