Moradores perdem a paciência e fazem operação tapa buracos em rua de Jequié

Moradores da rua Cidade do Recife, Brasil Novo, Cansados de tanto cobrar e não obterem resposta alguma do setor responsável da prefeitura de Jequié, perderam literalmente a paciência e se uniram para espalhar “cascalho”, na referida rua e assim deixar a rua transitável. Segundo relatos dos moradores, a rua estava com verdadeiras crateras, impedindo a passagem de veículos, de ambulâncias, viaturas e até uma simples entrega de gás de cozinha, era complicado a entrega. Uniram-se, mulheres, homens e até crianças para fazer o “mutirão” de serviço e tapar os buracos. O material jogado no local, foi disponibilizado por um morador que trabalha com um caminhão caçamba. E assim resolver “temporariamente”, o transtorno que os moradores vinham enfrentando. Os moradores dizem que já estão com o discurso preparado para os políticos nas próximas eleições.

