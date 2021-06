Moradores reclamam da falta de água no Itaigara em Jequié

Quase que diariamente, moradores de vários bairros de Jequié, reclamam da falta de água em suas residências. Moradores do Itaigara, Mandacaru, entraram em contato com a nossa redação, informando que há 03 dias não cai uma gota de água nas torneiras das casas. E mais uma vez não entendemos o porque dessa falta de água em Jequié, em um período tão complicado, que é a pandemia do novo coronavírus, onde o principal ataque contra o vírus, é lavar bem as mãos.

