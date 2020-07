Moradores reclamam da péssima qualidade de rua no Jequiezinho

Moradores da rua Professora Virgínia, Vovó camila, nos enviaram fotografias pedindo para o setor de obras da prefeitura de Jequié, que arrumem o calçamento do local que a vários anos está se deteriorando. Segundo os moradores, a rua da acesso a um condomínio e com isso o tráfego de veículo é intenso no local. Feito o registro e esperamos que seja feito um serviço no local, para ameniza o sofrimento dos moradores da localidade. Fotos: Leito Blog Jequié Urgente

