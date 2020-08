Moradores reclamam da qualidade da água que cai nas casas em alguns bairros de Jequié

Moradores das Ruas Ary Barroso e Cônego Jacinto, Jequiezinho, nos enviaram fotografias onde mostra a água “barrenta”, que sai das torneiras das residências. Segundo informações dos moradores, já faz alguns dias que a água está caindo com essa coloração. Em outras oportunidades, a Embasa já teria se pronunciado a respeito da coloração que as vezes sai diferente em algumas localidades. Há Época, foi informado que a rede de água poderia ter passado por alguma manutenção, e com isso poderia ocasionar da água ficar com essa cor, devido a terra que ficava na tubulação. O que não sabemos, se esse é o motivo da água está assim em algumas ruas do Bairro Jequiezinho.

