Moradores reclamam de olaria que deixa material no meio da rua no Curral Novo

Moradores da rua Mauro Santana, antiga rua do Arame no bairro do Curral Novo, estão reclamando de funcionários de uma Olaria, que segundo os moradores, colocam material para fabricação de Blocos, tijolos e relhas no meio de rua, e com isso atrapalha o fluxo de veículos no local. Segundo informou os moradores, a situação acontece sempre.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários