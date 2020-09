Moradores sentiram a terra tremer em Jequié

Tremores de terra foram sentidos por moradores em Jequié no início da manhã de ontem (30). Foram dois impactos seguidos de pequena magnitude, com duração de 10 segundos, conforme relatos de quem reside no Brinco de Ouro, no bairro Jequiezinho. Em outros pontos da cidade, houve relatos de apenas um abalo.

“Uma janela vibrou bastante aqui em casa. Minha esposa e eu estranhamos, mas não imaginamos que seria um tremor de terra”, relata o jornalista Souza Andrade, morador do bairro. No mesmo momento, 7h45min. o abalo foi sentido em várias cidades baianas, principalmente no Vale do Jiquiriçá, Recôncavo e Baixo Sul. Informações: Blog Jequieeregiao

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários