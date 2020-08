Moradores sofrem com a situação das Estradas da região do Rio Preto do Costa: ASSISTA

Nossa equipe de reportagem esteve no Rio Preto do Costa, região de Jequié, para mostrar a situação das estradas vicinais. O que encontramos foi muita lama, buracos e muita gente sofrendo. Moradores daquela região têm que enfrentar diariamente um verdadeiro desafio, para levar seus produtos para serem comercializados nas feiras livres em Jequié e cidades vizinhas.

Visitamos a localidade conhecida como “Ladeira do Berra Bode”, um local de difícil acesso e bastante perigoso. Uma empresa privada que trabalha na construção de linhas de transmissão de energia elétrica, está realizando obras com máquinas pesadas e caminhões grandes. Por isso, moradores da localidade exigiram que a empresa fizesse um serviço de “patrolamento”, da Ladeira. O serviço esta sendo feito pela empresa, mas devido as chuvas, as obras foram paralisadas.

Perguntamos para alguns moradores, o que os políticos que representam aquela localidade tem feito por eles. E todos foram unânimes em dizer, que Só aparecem em época de eleição. Esperamos que realmente a população daquela localidade, olhem para um futuro bem próximo e saibam escolher os seus representantes. Foto e Vídeo: Blog Jequié Urgente

