Morre 2ª vítima de acidente que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares

Morreu no final da tarde de ontem sexta-feira, 03, Jeruza Teixeira Santos, de 42 anos. Ela estava internada numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, desde o último domingo (28), quando ocorreu um acidente na BA-120, entre Ibirataia e do distrito de Algodão.

Jeruza estava na garupa da moto conduzida pelo mototaxista Ailton Marques da Silva, de 52 anos. O veículo ocupado por eles colidiu em um automóvel modelo Ford KA. O condutor da moto morreu no local. Já Jeruza chegou a ser socorrida e encaminhada para a Fundação Hospitalar de Ibirataia e em seguida transferida para o Prado Valadares, em Jequié, onde foi submetida a procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu. Jeruza era servidora pública do município de Ibirataia e trabalhava como gari. Segundo apurou o GIRO, a família autorizou a doação de órgãos da paciente que teve morte encefálica. O corpo deverá ser liberado aos familiares neste sábado (04) para o velório e sepultamento. A causa do acidente está sendo apurada pela Polícia. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários