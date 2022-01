Morre em Jequié Tarique Santana, sobrinho do prefeito Zé Cocá

Foi confirmada na manhã de hoje (02), a morte de Tarique Santana. Segundo informações, o jovem sentiu-se mal e foi socorrido até a emergência do Hospital Prado Valadares na noite do último dia (31). O estado de saúde do jovem estava delicadíssimo, onde infelizmente veio a confirmação da morte do jovem. Tarique, era sobrinho do prefeito do município de Jequié, Zé Cocá, e participou intensamente na campanha do Tio em Jequié, onde trabalhou durante toda campanha, levando a proposta do tio em ser prefeito de Jequié. Recentemente abriu uma loja de roupas masculinas na Avenida Rio Branco, onde tivemos a grata satisfação de participar, conhecer e entrevistar o jovem que estava bastante feliz em abrir a sua loja. A equipe do JEQUIÉ URGENTE, deixa aqui os sentimentos para os pai e todos os familiares do jovem TAIQUE, que parte de uma forma repentina e inesperada. Que Deus na sua infinita bondade, dê o descanso eterno e o consolo aos familiares.

