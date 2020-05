Morre em Salvador fundador das lojas Insinuante

Faleceu na manhã de ontem (5), em Salvador, o empresário Antenor Liberal Batista, aos 93 anos de idade. Nascido em Afogados da Ingazeira – PE.

Em Vitória da Conquista, com outros irmãos, Antenor chegou à terra do frio em 1952, e logo com o irmão, Adalberto Liberal Batista, fundou as Lojas Insinuante.

O outro irmão, saudoso Agenor Liberal Batista, pai do empresário Pedro Batista da Pel, foi outro grande empreendedor na cidade tendo implantado a Nordeste Construções, outra grande empresa conquistense.

Aqui em Jequié a loja insinuante funcionou por vários anos na rua 02 de Julho, em frente a câmara de Vereadores. Centenas de Jequieenses prestaram serviços a lojas Insinuante em Jequié. Informações e Foto: Blog Resenha geral

