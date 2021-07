Morre na capital do estado o senhor Armando Cardoso fundador do grupo Cardoso em Jequié

É com tristeza que tomamos conhecimento do falecimento do senhor Armando Santos Cardoso. Senhor Armando, foi fundador do Supermercados Cardoso, em 1969 em Jequié. Natural da cidade de Laje – Ba, Senhor Armando iniciou seus empreendimentos em Jequié na década de 60 com uma pequena padaria. Posteriormente inaugurou o supermercado Cardoso na Praça da Bandeira, que durante 40 anos foi referência em Jequié e Região. O Cardoso chegou a ter mais de 400 colaboradores, entre as suas lojas. Em 2001, o filho do senhor Armando, Márcio Cardoso passou e gerir as empresas, inovando em vários setores. A cidade de Jequié sempre foi grata a família Cardoso, por fazer parte da história da cidade, levando emprego, renda e fazendo o diferencial na área social. Deixamos aqui o nosso respeito e carinho a todos os membros da família Cardoso, que atualmente residiam na cidade de Salvador, capital do estado.

