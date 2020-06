Morre na UTI do HGPV o jovem ‘Ninom’, vítima de Covid-19

Faleceu na noite (22), o jovem bastante conhecido em Jequié, Antônio Sales Neto, carinhosamente conhecido como ‘Ninom’. A vítima foi internada no Hospital Prado Valadares, no inicio do mês de Junho com sintomas do Covid-19.

Antônio Sales já chegou ao HGPV com estado de saúde bastante alterado e logo em seguida foi encaminhado até a UTI, onde lutou pela vida por quase 20 dias. ‘Ninom deixa esposa e filho e centenas de amigos tristes com sua partida precoçe.

A redação do Blog Jequié Urgente, deixa as condolências para toda a sua família e amigos.

Comentários no Facebook:

Comentários