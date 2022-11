Morre o Jequieense Walter Sampaio

Morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25), o Jequieense Walter Sampaio, 85 anos. Ele estava internado no Hospital Geral Prado Valadares. Waltinho já foi prefeito, vereador por alguns mandatos, deputado estadual e vice prefeito de Jequié. Walter Sampaio deixa um legado na política Jequieense. Seu corpo está sendo velado na Pax Nacional, e o sepultamento será no cemitério São João Batista, Joaquim Romão, em horário ainda ser definido pela família. A equipe do Jequié Urgente, lamenta profundamente a morte do querido amigo Walter Sampaio.

Comentários no Facebook:

Comentários