Morre segunda vítima de acidente na BA-650 em Ibirataia

A segunda vítima do grave acidente ocorrido por volta das 07h30 desta terça-feira, 30, na Curva da Garganta, trecho da B-650, entre Ipiaú e Ibirataia, também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Leonardo Nascimento Moreira, de 25 anos, morreu no Hospital Prado Valadares. O quadro de saúde dele era considerado gravíssimo.

O jovem e o idoso Manoel Fernandes dos Santos, 72 anos, estavam no carro que foi atingido por uma caçamba carregada de gravilhão. O impacto ocorreu do lado dos dois. Ainda no carro estava uma idosa de 75 anos, esposa de Manoel, e o filho do casal. Leonardo viajava de carona para Ipiaú.

Manoel morreu no HGI e Leonardo chegou a dar entrada com vida no Prado Valadares, mas devido a gravidade não resistiu.

Às circunstâncias do acidente e a causa estão sendo apuradas pela PRE. Os corpos das vítimas serão liberados nesta tarde para serem velados pela família e sepultados nesta quarta-feira, 31. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

