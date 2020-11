Morreu no final da manhã de hoje (25), um dos maiores jogadores de futebol do mundo

O lendário jogador argentino Diego Armando Maradona Franco, morreu após um mal súbito, nesta quarta feira (25). O jornal Clarín informou no começo desta tarde. O astro argentino comemorou 60 anos de idade, no dia 30 de outubro passado. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, o polêmico atacante colecionou momentos de glória em sua carreira como atleta e, mais tarde, resolveu se arriscar na beira do gramado como treinador de futebol. Natural de Lanús, Argentina, Maradona começou sua carreira como atleta no Argentinos Juniors, onde deu seus primeiros chutes ainda na base do clube.

Chegou ao Boca Juniors em 1981 e permaneceu por um ano na equipe. Por lá, venceu o Campeonato Argentino no ano em que foi contratado pelo clube. Na temporada seguinte, se transferiu ao gigante Barcelona. Foi adquirido como uma grande estrela, mas o entorno do jogador não permitiu que mostrasse todo seu talento. Mesmo assim, teve algumas atuações de destaque pelo clube espanhol. Decidiu a final da Copa do Rei contra o Real Madrid, em 1983, sendo aplaudido de pé pela torcida rival. Maradona já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado às pressas, com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa no período.

