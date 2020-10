Morreu no último sábado um dos maiores radialistas esportivos da Bahia

Morreu na manhã do último sábado (17) o radialista José Oswaldo Alves, mais conhecido como Zé Oswaldo, pai do apresentador de televisão e também radialista José Eduardo, do empresário do Grupo A4, Guto Alves, e da advogada Cristiana Figueiredo. O comunicador estava internado há alguns dias.

José Oswaldo tem 84 anos. Atualmente era proprietário do site de esporte olímpico Zé Oswaldo. Ao longo da carreira, o jornalista e radialista foi repórter no Diário de Notícias e trabalhou no departamento de publicidade da Tribuna da Bahia.

Como radialista, José Oswaldo também atuou nas principais rádios como Bandeirantes, Cultura, Bahia e Sociedade. Na carreira pública foi aprovado no concurso público do Departamento de habitação e Urbanização do Estado da Bahia (URBIS), onde foi funcionário por 34 anos.

O jornalista esportivo, que já foi homenageado pelo governo do Estado e pela Câmara Municipal de Salvador, além dos três filho, deixa sua esposa Dona Terezinha Alves. Informações: BNews

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários