Moto CG 125 sem placa e com registro de furto é recuperada pela PRF na BR 116

Uma motocicleta CG 125 Titan, ano/modelo 2002, com ocorrência de furto registrada em março deste ano na cidade de Vitória da Conquista, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (20).

Durante ações da Operação Tiradentes, equipe da PRF realizava fiscalização de combate a criminalidade no Km 16 da BR 116, quando avistou uma motocicleta estacionada sem placas às margens da rodovia.

Ato contínuo a equipe iniciou procedimento de fiscalização avançada, momento em que o proprietário se apresentou, o qual estava no interior de um lava rápido. Ao final do procedimento, constatou-se que a motocicleta seria uma CG 125 Titan com ocorrência de furto datada em março deste ano, em Vitória da Conquista, sudoeste do estado baiano.

Questionado, o homem de 19 anos, informou que realizou a troca de um aparelho celular pela motocicleta, através de um aplicativo na internet, e que não recorda o nome da pessoa que conversou.

O condutor e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para a formalização dos procedimentos cabíveis pelos crimes do art. 180 (Receptação). Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários